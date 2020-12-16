Собянин рассказал, когда возобновится очное обучение в столице

13:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин сообщил, что очное обучение в столице возобновится после улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил во время ежегодного отчета в Мосгордуме.
"Дистанционное обучение вводится не от хорошей жизни. Это делается для сохранения здоровья тысяч москвичей на пике пандемии", – сказал мэр.
Градоначальник отметил, что ничего не заменит очное обучение, поэтому оно будет возвращено при первой возможности.
Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2022 года.
В числе основных требований – запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых, а также изоляция тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.
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