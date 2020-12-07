Роспотребнадзор продлил правила по работе школ в условиях COVID-19 до 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 слова до 1 января 2021 года заменить словами до 1 января 2022 года", – говорится в документе.
Действующие санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах. В числе основных требований – запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых и изоляция тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.
Ранее первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко рассказывал, что сейчас 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении. Он отмечал, что для части детей реализована смешанная форма обучения.
Владимир Путин заявлял, что в РФ удалось легче оптимизировать образовательный процесс в условиях пандемии, чем в других странах.
Во время онлайн-встречи главы государства с волонтерами Путин напомнил, что генсек ООН ранее обратил внимание на вопросы, которые возникли в сфере образования в связи с пандемией коронавируса.
Российский лидер рассказал, что в таких условиях непросто наладить образовательный процесс. Однако он отметил, что Россия справилась с этим вызовом современности.
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