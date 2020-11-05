Свыше 2,5 тыс грантов получили педагоги за сценарии уроков для МЭШ

07:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свыше 2,5 тысячи грантов получили педагоги за сценарии уроков для "Московской электронной школы". Самыми активными разработчиками материалов для МЭШ стали учителя начальной школы и преподаватели английского языка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что наиболее часто гранты получают женщины-преподаватели, которые обладают высоким уровнем компетенций в сфере ИТ и постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. В материале уточняется, что также они мотивируют учеников на получение новых знаний, в том числе при помощи современных технологий.
В общей сложности преподаватели-женщины получают 85% всех грантов.
За сценарии уроков получено 2 648 грантов, из них 1 036 – за 10 месяцев этого года. За развитие МЭШ в текущем году уже 686 человек получили 1 186 грантов.
В начале октября библиотека МЭШ пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике. Учащиеся теперь могут легко собрать экспериментальную установку, провести опыты, обсудить полученные результаты и сравнить их с результатами реальных экспериментов.
Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.
Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.
"Мосгорсправка": виртуальные лаборатории
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: