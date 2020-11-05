Свыше 2,5 тыс грантов получили педагоги за сценарии уроков для МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 2,5 тысячи грантов получили педагоги за сценарии уроков для "Московской электронной школы". Самыми активными разработчиками материалов для МЭШ стали учителя начальной школы и преподаватели английского языка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что наиболее часто гранты получают женщины-преподаватели, которые обладают высоким уровнем компетенций в сфере ИТ и постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. В материале уточняется, что также они мотивируют учеников на получение новых знаний, в том числе при помощи современных технологий.

В общей сложности преподаватели-женщины получают 85% всех грантов.

За сценарии уроков получено 2 648 грантов, из них 1 036 – за 10 месяцев этого года. За развитие МЭШ в текущем году уже 686 человек получили 1 186 грантов.

В начале октября библиотека МЭШ пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике. Учащиеся теперь могут легко собрать экспериментальную установку, провести опыты, обсудить полученные результаты и сравнить их с результатами реальных экспериментов.

Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.

Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.

