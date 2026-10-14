Детсаду в Тюмени предъявили иск на 300 тыс рублей из-за перелома пальцев ребенка

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Прокуратура Тюменской области направила в суд иск о взыскании с детского сада в Тюмени 300 тысяч рублей в пользу двухлетней девочки, которая прищемила руку дверью и сломала два пальца, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.

Согласно данным прокуратуры, инцидент произошел 28 сентября. Девочка возвращалась с прогулки, ушла вперед от группы и при входе в детский сад прищемила руку дверью. В больнице ребенку поставили диагноз "переломы двух пальцев" и сделали операцию под наркозом.

По мнению надзорного ведомства, травма у девочки возникла из-за того, что воспитатель и его помощник ненадлежаще присматривали за детьми. Прокуратура внесла заведующей детским садом представление. После его рассмотрения воспитателю и его помощнику вынесли выговоры.

Иск о компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка также направлен в суд.

Ранее семья 6-летнего мальчика, который в 2023 году отравился в детском саду в Щербинке бытовой химией, взыскала с учреждения 4,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Установили, что няня оставляла на столе в кружке жидкость для посудомоечной машины, а дети из этой кружки привыкли пить воду. Один из воспитанников выпил средство, получив химические ожоги рта, пищевода и желудка. Это квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

