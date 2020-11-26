Более 430 тысяч цифровых заданий выполнили школьники за месяц обучения в МЭШ

07:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 430 тысяч цифровых домашний заданий выполнили школьники 6 – 11-х классов за месяц дистанционного обучения в МЭШ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Лидером по количеству выполненных работ стал английский язык (более 97,5 тысячи), на втором месте – русский язык (81 тысяча), на третьем – физкультура (порядка 55 тысяч). По математике учащиеся сделали более 47 тысяч заданий, по биологии – более 46 тысяч. Также было выполнено более 39 тысяч заданий по литературе, свыше 38 тысяч – по информатике и географии, по физике – около 37 тысяч, по истории России – более 32 тысяч.
Кроме того, учащиеся также выполняли задания сервиса "Яндекс.Репетитор", которых было задано более двух тысяч. По алгебре, математике, геометрии – более 600, по информатике – более 480, по русскому языку – более 300.
Ранее сообщалось, что в МЭШ за месяц дистанционного обучения, которое длится с 19 октября, состоялось более трех миллионов онлайн-уроков для школьников 6–11-х классов.
Рекордсменом по количеству занятий стал английский язык. Уроков иностранным языком прошло почти 580 тысяч. По математике и математическим наукам состоялось более 576 тысяч уроков, по русскому языку – более 322.
Больше трех миллионов онлайн-уроков провели за месяц в МЭШ
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