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14 октября, 12:22

Шоу-бизнес

Малиновская рассказала, что жалеет об увеличении губ

Фото: ТАСС/URA.RU/DARIA_POPOVA

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что жалеет об увеличении губ. Об этом она рассказала "Газете.ру" на премии телеканала Fashion TV Россия Fashion Beauty Awards – 2026.

По словам телеведущей, она одна из первых в России начала делать пластические операции, однако потом об этом пожалела. Косметолог уверял, что введенный в губы препарат со временем рассасывается, однако этого не произошло. Чтобы убрать гель, пришлось обратиться за помощью к хирургам.

Малиновская также заявила, что считает проблемой увлечение современных девушек косметологическими процедурами и пластической хирургией в погоне за трендами. По ее мнению, они теряют свою индивидуальность, так как становятся похожи друг на друга.

Телеведущая добавила, что в молодости не замечала, что она была красивой женщиной. Знаменитость назвала индивидуальность самым важным, что может быть в человеке. В этом, по ее словам, заключается настоящая красота.

Ранее американская актриса Энн Хэтэуэй опровергла слухи о том, что сделала пластическую операцию. Она пояснила, что некоторые поклонники могли так подумать после того, как стилист заплел ей тонкие косы на висках и из-за этого лицо немного подтянулось. Однако знаменитость не исключила, что в будущем сделает подтяжку лица.

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