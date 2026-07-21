Психолог Самбурский объяснил желание мужчин-зумеров сделать коррекцию губ

Мужчины-зумеры увлеклись коррекцией губ, утверждают специалисты. Почему молодежь выбирает филлеры и какие опасности несут в себе такие процедуры – в материале Москвы 24.
Дело в соцсетях?
Коррекция губ набирает популярность среди мужчин – особенно высок спрос у представителей поколения зумеров. Косметолог Василина Миронова заявила изданию "Абзац", что тенденция связана с влиянием соцсетей, изменением отношения к эстетическим вмешательствам и общим ростом интереса к концепции "мягкой маскулинности".
По ее мнению, представители поколения Z умело совмещают стремление к индивидуальности с актуальными стандартами мужской внешности. Кроме того, современные процедуры делают такие изменения доступными – как по уровню комфорта, так и по стоимости.
"Для многих зумеров здоровый и ухоженный вид – это не признак слабости, а показатель самодисциплины, статуса и здоровья", – объяснила косметолог.
Также подобные процедуры отличаются меньшим риском осложнений и более коротким периодом восстановления по сравнению с полноценной пластической хирургией, утверждает Миронова.
Ранее в Сети обсуждали другой необычный бьюти-тренд у российских мужчин: они начали прибегать к намеренной деформации ушных хрящей, чтобы придать себе более жесткий и брутальный вид, напоминающий бойцов смешанных единоборств. Стоимость услуги составляет 6 тысяч рублей за каждое ухо, а клиент может выбрать по желанию интенсивность и конкретное место перелома.
"Косметолог не решит главную проблему"
Филлеры юридически разрешены с 18 лет – после этого возраста человек считается взрослым и несет ответственность за свои решения, напомнила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.
"При многократном введении большого количества вещества в местах инъекций образуется фиброз, и с возрастом могут появиться узелки и гранулемы. Хотя сами по себе филлеры не вредны, начинать их использовать рекомендуется как можно позднее", – пояснила она в беседе с Москвой 24.
Эксперт отметила, что процедура имеет стандартные противопоказания: острые заболевания и хронические в стадии обострения, частые рецидивирующие герпетические инфекции, а также кожные патологии в месте введения филлера.
"Специфика работы с мужским лицом заключается в том, что мышцы намного сильнее. Поэтому им, как правило, нужны более плотные филлеры и в большем объеме", – добавила Егорова.
При этом клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 отметил, что желание мужчины вколоть филлеры в губы может быть продиктовано проблемами с самооценкой.
"Молодые люди слишком много сидят в соцсетях, где лица перестали быть идентификатором – это часть цифровой биографии. Раньше люди просто встречались, а теперь все происходит до этого момента: пользователя изучают через соцсети, смотрят фото", – отметил специалист.
По его словам, зачастую увеличение губ – попытка соответствовать новой норме, сформированной соцсетями, которые ежедневно показывают красивых людей. Мозг начинает воспринимать эту внешность как базовую, пояснил практик.
В то же время эксперт оговорился, что увеличение губ не всегда свидетельствует о низкой самооценке. В ряде случаев это даже производственная необходимость: в пример Самбурский привел риелторов, которые нередко корректируют форму скул и делают блефаропластику (пластику век). Клиенты все чаще выбирают именно таких специалистов, обращая внимание на их внешний вид.
Бить тревогу стоит, когда человек постоянно недоволен собой: он убежден, что какая-то конкретная черта лица ухудшает его жизнь, закрывает лицо рукой, отворачивается на общих фотографиях. Это признак постоянного сравнения себя с другими, и здесь нужна консультация с психологом, а не косметолог. Это более глубокая неудовлетворенность, пояснил специалист.
В то же время родители допускают серьезную ошибку, высмеивая желания своих детей или пытаясь запретить им те или иные действия. Такое поведение воспринимается не как забота, а как обесценивание переживаний, отметил психолог. В результате ребенок чувствует, что не может получить от родных ни сочувствия, ни понимания, и начинает искать поддержку у других – блогеров, друзей. У кого угодно, только не у родителей.
"Начинать надо с вопросов не "Зачем тебе это?" (грубо и обесценивает), а "Что изменится в твоей жизни после того, как ты это сделаешь?". Если парень говорит, что его начнут любить, станут замечать – речь не о губах, и косметолог не решит главную проблему. Самое важное – не спорить, а понять, что он хочет изменить таким способом", – пояснил специалист.
В целом представители поколения Z обращаются к косметологу не ради кардинального изменения внешности (например, увеличения губ), а чтобы обрести уверенность и начать нравиться себе. Они фокусируются не на проблемах – таких как акне, худоба или гормональные изменения, – а на том, что приносит им радость и улучшает самоощущение, заключил Самбурский.