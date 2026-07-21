Психолог Самбурский объяснил желание мужчин-зумеров сделать коррекцию губ

Мужчины-зумеры увлеклись коррекцией губ, утверждают специалисты. Почему молодежь выбирает филлеры и какие опасности несут в себе такие процедуры – в материале Москвы 24.

Дело в соцсетях?

Коррекция губ набирает популярность среди мужчин – особенно высок спрос у представителей поколения зумеров. Косметолог Василина Миронова заявила изданию "Абзац", что тенденция связана с влиянием соцсетей, изменением отношения к эстетическим вмешательствам и общим ростом интереса к концепции "мягкой маскулинности".





Василина Миронова косметолог Принято считать, что привлекательные губы – это те, которые имеют объем и могут стать важным элементом идеальной картинки. Плюсом сюда же использование фильтров, делающих губы более выразительными. Впоследствии зумеры хотят обзавестись собственными, "натуральными" губами, а не прибегать к чудесам техники.

По ее мнению, представители поколения Z умело совмещают стремление к индивидуальности с актуальными стандартами мужской внешности. Кроме того, современные процедуры делают такие изменения доступными – как по уровню комфорта, так и по стоимости.



"Для многих зумеров здоровый и ухоженный вид – это не признак слабости, а показатель самодисциплины, статуса и здоровья", – объяснила косметолог.



Также подобные процедуры отличаются меньшим риском осложнений и более коротким периодом восстановления по сравнению с полноценной пластической хирургией, утверждает Миронова.



Ранее в Сети обсуждали другой необычный бьюти-тренд у российских мужчин: они начали прибегать к намеренной деформации ушных хрящей, чтобы придать себе более жесткий и брутальный вид, напоминающий бойцов смешанных единоборств. Стоимость услуги составляет 6 тысяч рублей за каждое ухо, а клиент может выбрать по желанию интенсивность и конкретное место перелома.

"Косметолог не решит главную проблему"

Филлеры юридически разрешены с 18 лет – после этого возраста человек считается взрослым и несет ответственность за свои решения, напомнила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

"При многократном введении большого количества вещества в местах инъекций образуется фиброз, и с возрастом могут появиться узелки и гранулемы. Хотя сами по себе филлеры не вредны, начинать их использовать рекомендуется как можно позднее", – пояснила она в беседе с Москвой 24.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Но строгого возрастного ограничения нет – косметология относится к эстетической медицине. И если есть острые показания с точки зрения внешности и желание человека изменить форму губ, то почему бы не помочь?

Эксперт отметила, что процедура имеет стандартные противопоказания: острые заболевания и хронические в стадии обострения, частые рецидивирующие герпетические инфекции, а также кожные патологии в месте введения филлера.

"Специфика работы с мужским лицом заключается в том, что мышцы намного сильнее. Поэтому им, как правило, нужны более плотные филлеры и в большем объеме", – добавила Егорова.

При этом клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 отметил, что желание мужчины вколоть филлеры в губы может быть продиктовано проблемами с самооценкой.

"Молодые люди слишком много сидят в соцсетях, где лица перестали быть идентификатором – это часть цифровой биографии. Раньше люди просто встречались, а теперь все происходит до этого момента: пользователя изучают через соцсети, смотрят фото", – отметил специалист.

По его словам, зачастую увеличение губ – попытка соответствовать новой норме, сформированной соцсетями, которые ежедневно показывают красивых людей. Мозг начинает воспринимать эту внешность как базовую, пояснил практик.





Станислав Самбурский клинический психолог Мужчины впервые оказались под таким же прессингом стандартов красоты, под которым женщины жили много лет. Раньше последних "давила" индустрия моды, а теперь соцсети дают охваты тем, кого лайкают. И больше внимания получают идеально красивые.

В то же время эксперт оговорился, что увеличение губ не всегда свидетельствует о низкой самооценке. В ряде случаев это даже производственная необходимость: в пример Самбурский привел риелторов, которые нередко корректируют форму скул и делают блефаропластику (пластику век). Клиенты все чаще выбирают именно таких специалистов, обращая внимание на их внешний вид.



Бить тревогу стоит, когда человек постоянно недоволен собой: он убежден, что какая-то конкретная черта лица ухудшает его жизнь, закрывает лицо рукой, отворачивается на общих фотографиях. Это признак постоянного сравнения себя с другими, и здесь нужна консультация с психологом, а не косметолог. Это более глубокая неудовлетворенность, пояснил специалист.



В то же время родители допускают серьезную ошибку, высмеивая желания своих детей или пытаясь запретить им те или иные действия. Такое поведение воспринимается не как забота, а как обесценивание переживаний, отметил психолог. В результате ребенок чувствует, что не может получить от родных ни сочувствия, ни понимания, и начинает искать поддержку у других – блогеров, друзей. У кого угодно, только не у родителей.



"Начинать надо с вопросов не "Зачем тебе это?" (грубо и обесценивает), а "Что изменится в твоей жизни после того, как ты это сделаешь?". Если парень говорит, что его начнут любить, станут замечать – речь не о губах, и косметолог не решит главную проблему. Самое важное – не спорить, а понять, что он хочет изменить таким способом", – пояснил специалист.

В целом представители поколения Z обращаются к косметологу не ради кардинального изменения внешности (например, увеличения губ), а чтобы обрести уверенность и начать нравиться себе. Они фокусируются не на проблемах – таких как акне, худоба или гормональные изменения, – а на том, что приносит им радость и улучшает самоощущение, заключил Самбурский.

