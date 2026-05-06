06 мая, 17:43

Лор-врач Харина: тренд на самостоятельный перелом ушей грозит разрушением хряща

Страшная брутальность: почему российские мужчины намеренно ломают себе уши

Российские мужчины намеренно ломают себе ушные раковины, сообщили СМИ. Чем опасна такая процедура и почему на нее решаются, разбиралась Москва 24.

Брутальность или уязвимость?

Фото: телеграм-канал Baza

Российские мужчины специально ломают себе уши, чтобы придать внешности более жесткий и брутальный вид, сообщили СМИ. В ходе процедуры ухо сдавливают так, чтобы это напоминало травму, полученную бойцами MMA.

По словам отоларинголога Марата Гасанова, чаще всего к такому вмешательству прибегают жители южных регионов, однако в клиники приезжают и из Центральной России. Цена процедуры – 6 тысяч рублей за каждое ухо. Кроме того, по желанию клиента можно выбрать "интенсивность" и место перелома.

Спрос оказался настолько высоким, что мастера фиксируют очередь на месяц вперед. Главная мотивация клиентов – внушать страх окружающим, рассказали журналисты.

Однако психолог Екатерина Трофимова в разговоре с Москвой 24 предположила, что нередко за брутальной внешностью скрывается противоположное состояние – страх и желание перестать быть уязвимым, а также потребность в защищенности. У тех, кто реально занимается единоборствами, внутренняя уверенность, как правило, соответствует внешнему облику.

Иногда истинная сила скрывается за маской внешней невозмутимости и абсолютной умиротворенности. Например, человек, владеющий восточными единоборствами, внешне ничем не отличается от обычных прохожих. Однако от него исходит особое спокойствие и уверенность, которые интуитивно считываются окружающими. Ему не нужно демонстрировать нарочитую мускулинность.
Екатерина Трофимова
психолог

По ее словам, как бы человек ни трансформировал себя, ни наносил шрамы или накачивал руки специальными средствами вместо занятий в спортзале, внутреннее состояние страха все равно будет выдавать в нем неуверенность. Если же стремление выглядеть мужественнее подкреплено реальной физической подготовкой и занятиями спортом, это можно считать позитивной тенденцией.

Когда за внешней "маскировкой" не стоит настоящая работа над собой, такой образ может вызвать недоумение окружающих, предупредила психолог.

Последствия для здоровья

Фото: 123RF.com/zinkevych

Врач-оториноларинголог Дарья Харина пояснила в беседе с Москвой 24, что даже прокол ушной раковины, при котором затронуты не мягкие ткани, а хрящ, чреват осложнениями в виде занесения инфекции. В случае с целенаправленной деформацией вероятность этих и других негативных последствий возрастает многократно, предупредила эксперт.

Если в области повреждения образуется гематома, в нее могут проникнуть патогенные микроорганизмы, что приведет к развитию гнойного воспаления. В результате инфекционный процесс способен вызвать расплавление хрящевой ткани, ее деформацию и необратимое разрушение (лизис хряща).
Дарья Харина
врач-оториноларинголог

Серьезные последствия для здоровья возникают в случае отсутствия лечения, когда инфекция продолжает распространяться. Как правило, хирургическое вмешательство позволяет остановить воспалительный процесс, хотя восстановить ушную раковину после разрушения хряща будет крайне сложно, уточнила врач.

"Потребуется имплантация – устанавливают искусственный каркас. Стоимость такой операции в Москве может варьироваться от 100 тысяч рублей, итоговая сумма зависит от клиники и сложности", – рассказала Харина.

По ее словам, важно, насколько сильно инфекционный процесс разрушил хрящевую ткань. Если это небольшая часть и ушная раковина просто загнулась и не держит форму, для восстановления могут использовать собственные ткани человека: например, хрящ из ребра или козелка уха (небольшого хрящевого выступа).

Когда разрушение сильное и раковина полностью утрачена, пациенту устанавливают искусственный имплантат, который фактически является протезом. На последующее восстановление уходит примерно месяц, а с учетом дальнейших ограничений (физических нагрузок, посещения бань и саун) – около четырех, предупредила специалист.

"Если травма затронула только наружное ухо, изменения слуха не будет. Потеря не исключена в случае удара в височную кость или в сам орган, когда рвется барабанная перепонка или травмируются слуховые косточки. Однако при таком исходе восстановление возможно", – пояснила она.

Если же травма была вызвана ударом в голову (например пострадала височная кость или образовалась гематома мозга), ситуация становится более серьезной. Возможно повреждение нерва или участков мозга, воспринимающих слуховые импульсы, и в таких случаях функция может никогда не восстановиться, заключила эксперт.

Какасьева Александра

