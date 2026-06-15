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15 июня, 14:24

Происшествия

Молодую пару задержали за развратное поведение в бассейне на юге Москвы

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

Мужчину и женщину задержали за нарушение общественного порядка в бассейне на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Сигнал поступил с охраняемой территории в районе Варшавского шоссе. К прибывшим росгвардейцам обратился администратор спа-комплекса и рассказал, что молодая пара на глазах у посетителей совершала действия интимного характера. На замечания они не реагировали и отказывались покидать заведение после закрытия.

Правоохранители задержали нарушителей и доставили в отдел полиции для разбирательства. При этом девушка, которая по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, вела себя агрессивно и оказывала сопротивление.

Ранее жителя столичного района Лефортово задержали за развратные действия в отношении двух подростков. Инцидент произошел на детской площадке на Солдатской улице. О случившемся дети рассказали родителям, которые и обратились в полицию. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

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