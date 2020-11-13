Москвичи выберут имя виртуальному помощнику МЭШ

08:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За лучшее имя для виртуального помощника "Московской электронной школы" (МЭШ) москвичи могут проголосовать на портале "Школа большого города". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Помощником в системе является кот. Варианты кличек для него в течение двух недель в соцсетях столичного департамента образования и науки предлагали горожане.
Среди предложений встречались: Василий, Рыжик, Дымок, Баюн, Бегемот, Шрек, Пинкот, Вик, Пятерка, Кодик. На голосование выдвинуты клички: Гиглавус, МЭШик, Кот Ученый, Кот Умник, МЭШарик, МЭШонок.
Сделать свой выбор можно до 18:00 27 ноября. Победителем станет тот вариант, который наберет больше всего голосов. Об этом москвичам расскажут 30 ноября.
Отмечается, что помощник будет делиться полезными образовательными подборками, новостями и лайфхаками.
Ранее сообщалось, что свыше 2,5 тысячи грантов получили педагоги за сценарии уроков для МЭШ. Самыми активными разработчиками материалов для МЭШ стали учителя начальной школы и преподаватели английского языка.
В департаменте образования и науки рассказали о развитии Московской электронной школы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: