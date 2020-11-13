Москвичи выберут имя виртуальному помощнику МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За лучшее имя для виртуального помощника "Московской электронной школы" (МЭШ) москвичи могут проголосовать на портале "Школа большого города". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Помощником в системе является кот. Варианты кличек для него в течение двух недель в соцсетях столичного департамента образования и науки предлагали горожане.

Среди предложений встречались: Василий, Рыжик, Дымок, Баюн, Бегемот, Шрек, Пинкот, Вик, Пятерка, Кодик. На голосование выдвинуты клички: Гиглавус, МЭШик, Кот Ученый, Кот Умник, МЭШарик, МЭШонок.

Сделать свой выбор можно до 18:00 27 ноября. Победителем станет тот вариант, который наберет больше всего голосов. Об этом москвичам расскажут 30 ноября.

Отмечается, что помощник будет делиться полезными образовательными подборками, новостями и лайфхаками.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 тысячи грантов получили педагоги за сценарии уроков для МЭШ. Самыми активными разработчиками материалов для МЭШ стали учителя начальной школы и преподаватели английского языка.

