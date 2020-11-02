Пользователи МЭШ выберут имя виртуальному помощнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Виртуальный помощник-питомец появился на платформе "Московской электронной школы" (МЭШ). Цифровой кот будет сопровождать пользователя и предлагать интересные услуги проекта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

У интернет-помощника пока нет имени. Выбрать его предложили самим пользователям в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram департамента образования Москвы. Варианты принимают до 13 ноября.

Наиболее популярные народные варианты вынесут на финальное голосование на портале "Школа большого города". Имя кота-помощника озвучат 30 ноября в соцсетях ведомства.

Питомец поможет школьникам, которые пользуются МЭШ, быть в курсе последних тенденций и событий в образовании, а также поддержит и порадуется успехам. Помимо этого, виртуальный кот предложит посетителям портала лайфхаки и подборки образовательных материалов.

Ранее в октябре стало известно, что на базе "Московской электронной школы" открыли новую виртуальную лабораторию по технологии. По мнению авторов проекта, этот сервис поможет детям познакомиться с миром механизмов.

