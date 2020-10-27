Эксперт: онлайн-образование не вызывает страха ни у кого

14:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В связи с пандемией коронавируса подход к образованию в России должен быть изменен, считает председатель комиссии по образованию и науке Мария Лазутова. Об этом она заявила на онлайн-конференции столичного департамента образования и науки по цифровому образованию, которая проходила в соцсети "ВКонтакте".
Лазутова подчеркнула, что вопрос дистанта в настоящее время является первоочередным и важным.
"Хочется отметить, что в первую очередь онлайн-образование не вызывает страха ни у кого. Наши дети оказались самые подготовленные и не выпали из образовательного процесса. На сегодняшний день для нас главным вопросом остается, как построить урок, чтобы нашим детям было комфортно", – отметила Лазутова.
По ее словам, для дистанционного обучения должен быть пересмотрен весь комплекс методической работы. Она также добавила, что столица за время пандемии показала высокие результаты, связанные с обучением в онлайн-формате.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил на месяц отменить школьные занятия. По его мнению, в зоне риска находятся бабушки и дедушки младшеклассников. Он отметил, что, отводя детей в школу, представители старшего поколения подвергают себя опасности заражения COVID-19.
Минпросвещения считает ситуацию с COVID-19 в школах управляемой
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