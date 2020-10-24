Почти 2 млн оценок в электронных журналах МЭШ выставили за неделю дистанта

13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные педагоги за первую неделю дистанционного обучения выставили в журналах "Московской электронной школы" почти 2 миллиона оценок, среди которых 1 миллион 89 тысяч пятерок, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
За это время учителя провели более 481 тысячи онлайн-уроков в формате видео-конференц-связи для учеников средней и старшей школы. Данный показатель составляет 91% от общего числа всех запланированных дистанционных занятий в МЭШ. При этом состоялось более 12 миллионов сессий онлайн-уроков.
Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.
Качество процессов в системе регулярно отслеживают специалисты команды МЭШ. Они адаптируют сервис к большому количеству пользователей. Всего "Московской электронной школой" пользуются более двух миллионов человек. Одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей.
92% уроков прошли сегодня в Московской электронной школе
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