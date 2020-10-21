Эксперты отмечают оперативность в устранении сбоев МЭШ

16:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работу "Московской электронной школы", сбой в которой произошел 19 октября, наладили очень оперативно. Об этом рассказала "Интерфаксу" основатель "Лаборатории Касперского", президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Она отметила, что в понедельник на платформу одновременно обратилось большое количество пользователей, поэтому сервис испытал перегрузку.
"Но уже через сутки проблемы были решены, началась стабильная работа системы", – поделилась Касперская.
Также она сообщила, что некоторые сбои при запуске новых сервисов для большого количества пользователей – это не редкость. По словам Касперской, времени на более плавное "разворачивание" сервиса у города не было. Эксперт подчеркнула, что платформу для дистанционного режима учебы в "Московской электронной школе" создали очень быстро, поэтому многое "отлаживалось на ходу".
"Я могу с уверенностью сказать, что ни одну систему, за редким исключением, невозможно заранее протестировать "ин витро", в лаборатории, на предельную вариативную нагрузку", – поделилась Касперская.
19 октября в работе МЭШ произошел сбой. Об этом рассказала мама учеников школы № 2005 Татьяна Сизова. По ее словам, 19 октября произошел сбой в работе платформы, но школьникам удалось успешно подключиться к дистанционному уроку и ЭЖД.
Позже департамент образования Москвы сообщил, что работа МЭШ стабилизирована, несмотря на увеличившуюся в 3 раза нагрузку. 20 октября на платформе "Московской электронной школы" прошло более 3 млн сессий онлайн-уроков.
МЭШ работает стабильно, несмотря на увеличившуюся в 3 раза нагрузку
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