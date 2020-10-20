Депобр Москвы: работа МЭШ стабилизирована, несмотря на увеличившуюся в 3 раза нагрузку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент образования и науки столицы сообщает, что на пике число уникальных запросов в секунду в платформе "Московская электронная школа" (МЭШ) достигает почти 90 тысяч, а это в три раза превышает показатели весеннего периода.

В департаменте отметили, что при такой нагрузке система сегодня работает в штатном режиме.

"Команда проекта круглосуточно осуществляет мониторинг качества процессов в МЭШ и в непрерывном формате ведет работы по совершенствованию сервиса и его адаптации к резко увеличившемуся числу пользователей. Пользователей "Московской электронной школы" – всего более 2 миллионов. А одномоментно подключаются к урокам сейчас более 600 тысяч учеников и учителей", – говорится в сообщении.

О работе платформы после сбоя, который произошел накануне, рассказала мама учеников школы № 2005 Татьяна Сизова. По ее словам, 19 октября произошел сбой в работе платформы, но школьникам удалось успешно подключиться к дистанционному уроку и ЭЖД. По ее словам, ученики заранее имели код доступа и пароль для входа в резервный канал на случай технических сбоев.

Сбой не помешал началу уроков, сообщили в пресс-службе департамента образования. Отмечалось, что ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. Как заявили в департаменте, для первого урока преподаватели воспользовались резервными вариантами подключений.

