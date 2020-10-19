В Госдуме оценили предложение ввести стандарт дистанционного урока

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал инициативу института прогрессивного образования ввести в России стандарт проведения дистанционного урока, передает RT.

Депутат считает, что вместо стандарта стоило бы ввести некие рекомендации, позволяющие учителям получать необходимую информацию для организации учебного процесса. Особенно, по его словам, такие советы пригодятся преподавателям с еще небольшим опытом работы.

По поводу минимизации объема домашнего задания Смолин считает, что это достаточно верное решение, поскольку, по его мнению, объем задаваемого материала в школах является слишком большим. Он отметил, что школьники все по-разному воспринимают и выполняют задания.

"Беда только в том, что никто не может измерить, сколько на самом деле задают домашних заданий, потому что для одного ученика это задание на два часа, а для другого – на пять. Поэтому, конечно, объем домашних заданий в настоящее время, как и вообще объем материала в российской школе, слишком велик. И в результате дети не знают того, чего они могли бы знать, если бы объем информации был меньше, но требования к ее усвоению выше", – заключил Смолин.

Ранее в институте прогрессивного образования предложили ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. Представители института отметили, что данный вопрос стал актуальным в связи с пандемией коронавируса.

В связи с этим в институте предложили ввести единый стандарт, в который входит минимизация объема домашнего задания до часа (для начальных классов), до двух (для средних) и до трех часов (для старших классов). Также в рамках инициативы они предложили разделить дисциплины на обязательные и рекомендательные с точки зрения выполнения домашнего задания.

