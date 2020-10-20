Московские родители оценили работу МЭШ после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбоев в работе платформы "Московская электронная школа" (МЭШ) во второй день учебы после каникул не было. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на маму учеников школы № 2005 Татьяну Сизову.

По ее словам, 19 октября произошел сбой в работе платформы, но школьникам удалось успешно подключиться к дистанционному уроку и ЭЖД.

"Однако потом были технические проблемы со входом, но это не помешало провести урок, так как учитель воспользовался резервным каналом. Ребята заранее имели код доступа и пароль для входа на случай технических сбоев", – сказала Сизова.

По ее словам, во вторник МЭШ работает без сбоев.

Сизова добавила, что все уроки были проведены по расписанию и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

"Доступ в ЭЖД был быстро восстановлен, и ребята смогли продолжить обучение через Teams. Так, все уроки были проведены по расписанию и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями", – пояснила она.

Утром 19 октября в работе МЭШ произошел сбой, но он не помешал началу уроков, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы. Отмечалось, что ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. Как заявили в департаменте, для первого урока преподаватели воспользовались резервными вариантами подключений.

