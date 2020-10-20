Московские родители оценили работу МЭШ после сбоя

13:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сбоев в работе платформы "Московская электронная школа" (МЭШ) во второй день учебы после каникул не было. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на маму учеников школы № 2005 Татьяну Сизову.
По ее словам, 19 октября произошел сбой в работе платформы, но школьникам удалось успешно подключиться к дистанционному уроку и ЭЖД.
"Однако потом были технические проблемы со входом, но это не помешало провести урок, так как учитель воспользовался резервным каналом. Ребята заранее имели код доступа и пароль для входа на случай технических сбоев", – сказала Сизова.
По ее словам, во вторник МЭШ работает без сбоев.
Сизова добавила, что все уроки были проведены по расписанию и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
"Доступ в ЭЖД был быстро восстановлен, и ребята смогли продолжить обучение через Teams. Так, все уроки были проведены по расписанию и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями", – пояснила она.
Утром 19 октября в работе МЭШ произошел сбой, но он не помешал началу уроков, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы. Отмечалось, что ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. Как заявили в департаменте, для первого урока преподаватели воспользовались резервными вариантами подключений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: