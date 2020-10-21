В Минпросвещения заявили, что учителя с ОРВИ смогут проводить уроки дистанционно

12:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Учителя при заболевании респираторными инфекциями смогут вести занятия у школьников дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко.
"Есть входной контроль за состоянием здоровья. В случае если учитель чувствует, что даже он болеет ОРВИ, то, соответственно, в этом случае он либо уходит на больничный, либо работает в дистанционном формате. Формат, когда учитель работает дистанционно, а класс при этом находится в кабинете, тоже возможен, он применяется", – заявил Глушко.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что для столичных властей приоритетом в образовательном процессе является безопасность и качество.
Она отметила, что за полгода властям удалось обновить "Московскую электронную школу" (МЭШ). По ее словам, в платформу был внедрен сервис видео-конференц-связи, благодаря которому преподаватели могут дистанционно проводить уроки. Ракова также отметила, что при необходимости учителя смогут прибегнуть к привычным сервисам – Zoom, Skype, WhatsApp.
С 19 октября в Москве ученики 1–5-х классов вернулись после каникул в школы, а старшеклассники 6–11-х классов на ближайшие две недели перешли на дистанционный формат учебы. Такое решение принял Сергей Собянин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Московские ученики младших классов возвращаются на учебу в школы
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