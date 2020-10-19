Около 400 школьников заразились COVID-19 на экзаменах в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 400 учащихся, которые в этом году сдавали государственные итоговые экзамены, заразились COVID-19 на участках их проведения. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.
"При около 5 миллионов человек (участников экзаменов. – Прим. ред.) у нас зафиксировано, и регионы нам эти цифры предоставили, у нас в период экзаменов заболели только свыше 400 ребят, заразились COVID-19 и попали в больницу", – сказал Музаев.
По его словам, ожидалось, что ситуация будет хуже, но меры безопасности, которые предпринимались, помогли этого избежать.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассмотрит возможность сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы. В таком случае обязательной аттестации для других учеников не будет.
За последние сутки в Москве зафиксировали 5 376 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 988 пациентов. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними уже находятся под медицинским наблюдением. Всего в России за минувшие 24 часа обнаружили 15 982 новых случая COVID-19.
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