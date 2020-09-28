Рособрнадзор рассмотрит возможность сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление Рособрнадзора планирует рассмотреть все инициативы, поступившие по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ) – 2020. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе поступивших предложений – возможность проведения государственного экзамена только среди выпускников, которые в дальнейшем планируют поступать в высшие учебные заведения. В таком случае обязательной аттестации для других учеников не будет.

"Сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ проводится Рособрнадзором ежегодно после завершения основного периода экзаменов. Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ)", – отметили в ведомстве.

В Минпросвещения РФ ранее подтвердили отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Соответствующее предложение рассмотрел Совет по федеральным государственным образовательным стандартам.

