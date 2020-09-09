В Минпросвещения РФ подтвердили отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

11:29
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Министерство просвещения России подтвердило отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку.
"Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", – приводит сообщение пресс-службы Минпросвещения ТАСС.
Ранее Сергей Собянин рассказал об успехах московских выпускников на ЕГЭ. По словам мэра Москвы, 100 баллов за аттестацию по русскому языку получили 1 055 выпускников, что в два раза превышает показатель 2019 года.
Кроме того, почти 8,5 тысячи выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего ЕГЭ на максимальный результат сдали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также в Московской и Нижегородской областях.
По словам мэра, наиболее популярными предметами среди столичных выпускников стали русский язык, математика, обществознание и английский язык.
В этом году ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. Всего было зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них примерно 64 тысячи – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около двух тысяч – учащиеся учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.
Собянин подвел итоги сдачи ЕГЭ в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: