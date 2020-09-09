В Минпросвещения РФ подтвердили отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

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Министерство просвещения России подтвердило отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

"Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", – приводит сообщение пресс-службы Минпросвещения ТАСС.

Ранее Сергей Собянин рассказал об успехах московских выпускников на ЕГЭ. По словам мэра Москвы, 100 баллов за аттестацию по русскому языку получили 1 055 выпускников, что в два раза превышает показатель 2019 года.

Кроме того, почти 8,5 тысячи выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего ЕГЭ на максимальный результат сдали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также в Московской и Нижегородской областях.

По словам мэра, наиболее популярными предметами среди столичных выпускников стали русский язык, математика, обществознание и английский язык.

В этом году ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. Всего было зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них примерно 64 тысячи – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около двух тысяч – учащиеся учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.

