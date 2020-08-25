Представлены проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2021

14:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Федеральный институт педагогических измерений разместил проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2021 по 15 предметам. Об этом говорится на официальном сайте Рособрнадзора.
"ФИПИ опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2021 году. На сайте представлены материалы по 15 предметам, которые сдаются в форме ЕГЭ", – заявили в пресс-службе ведомства.
Документы являются основой для составления экзаменационных материалов и каждый год публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года.
Изменения в КИМ по математике, физике, химии, географии, обществознанию, а также иностранным языкам отсутствуют. При этом структура и содержание КИМ по биологии также не меняли, но время выполнения работы увеличено с 210 до 235 минут. Помимо того, по литературе обновили задание 7 с кратким ответом.
"Все замечания и предложения принимаются на электронный адрес fipi@fipi.ru до 1 октября 2020 года", – добавили в Рособрнадзоре.
Ранее Сергей Собянин рассказал об успехах московских выпускников на ЕГЭ. По словам мэра Москвы, 100 баллов за аттестацию по русскому языку получили 1 055 выпускников, что в два раза превышает показатель 2019 года.
Кроме того, почти 8,5 тысячи выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего ЕГЭ на максимальный результат сдали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также в Московской и Нижегородской областях.
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