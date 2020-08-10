Учителя-наставники и учителя-методисты появятся в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новые должности в российских школах появятся в 2021 году, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник", – сообщил он "Российской газете".

По его словам, нужно срочно привести в порядок сферу повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. Кравцов указал на необходимость полного анализа программ. Так можно будет понять их актуальность и эффективность, объяснил он.

"К концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников. Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные процедуры, на основе которых строится повышение квалификации", – поделился министр.

Он считает, что нововведения позволят дать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии и обеспечить качество образования.

В июле стало известно, что Минпросвещения оставит ЕГЭ по иностранному языку экзаменом по выбору. Там уточнили, что решение принято после обсуждений с общественниками и экспертным сообществом. Подчеркивалось, что проект пройдет необходимые стадии согласования.

Зимой Общероссийский профсоюз педагогов предложил ввести штрафы за оскорбление учителей. Согласно законопроекту, родители невоспитанных детей должны будут заплатить за грубость ребенка до 3 000 рублей. При этом размер "санкции" увеличится в случае нападения на педагога.