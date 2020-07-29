Минпросвещения РФ оставит ЕГЭ по иностранному языку экзаменом по выбору

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ оставит ЕГЭ по иностранному языку экзаменом по выбору, сообщает пресс-служба ведомства. В Минпросвещения подготовили соответствующий проект приказа.

"Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку. При этом он по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору", – говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что решение принято после обсуждений с общественниками и экспертным сообществом. Подчеркивается, что проект пройдет необходимые стадии согласования.

Планировалось, что ЕГЭ по иностранному языку сделают обязательным с 2022 года. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступала против. В комитете заявили, что дети будут вынуждены тратить много времени и сил в ущерб другим предметам.

Директор школы № 606 с углубленным изучением английского языка Пушкинского района, кандидат педагогических наук, член Ассоциации лучших директоров России Марина Шмулевич высказала мнение, что этот ЕГЭ нужно разделить на базовый и профильный уровни. Тогда школьники, которые планируют поступать в языковые вузы, сдавали бы более сложный вариант.

Вице-президент Национального объединения преподавателей английского языка Мария Вербицкая озвучила аналогичную точку зрения. По ее словам, это были два разных экзамена. Углубленный уровень по содержанию и сложности ближе к нынешнему ЕГЭ, а базовый – к всероссийской проверочной работе.

Вербицкая полагает, что обязательность экзамена станет мотивацией не только для учителей, но и для учащихся. По мнению вице-президента объединения, сейчас общественная ситуация, цифровая экономика подводят нас к изучению иностранных языков.