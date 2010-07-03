Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

12:39
12:39
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила против введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку, сообщает RT.
Она отметила, что обращение уже направлено министру просвещения России Ольге Васильевой.
"С учетом того, что в наших школах иностранные языки и так изучаются в обязательном порядке, считаем недопустимым введение обязательного ЕГЭ и ОГЭ. Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения", – говорится в обращении.
По данным общественников, родители российских школьников выступают за то, чтобы сдавать ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку по желанию.
Также в комитете отметили, что для сдачи обязательного экзамена по иностранному языку дети будут тратить много времени и сил в ущерб другим предметам.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своем негативном отношении к процессу выставления оценок и школьным экзаменам. По его мнению, последние следует и вовсе отменить. Он добавил, что его "сердце сжималось" каждый раз, когда учитель выбирал, кого из класса спросить на этот раз. По словам банкира, сама организация школьного распорядка "убивает всяческое желание учиться".
В Минпросвещения, комментируя заявление Грефа, отметили, что в ближайшей перспективе невозможно отменить экзамены в школах. Такое мнение высказал первый замглавы ведомства Павел Зенькович. Он пояснил, что далеко не все компании могут тестировать потенциального сотрудника при приеме на работу, не беря в расчет наличие у него аттестата или диплома.
По словам представителя Минпросвещения, "мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет".
22 августа в Совете Федерации не поддержали введение пятилетнего моратория на изменения в ЕГЭ. При этом в верхней палате парламента отметили, что менять что-то каждый год – это тоже "ничего хорошего". Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: