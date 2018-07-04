Обязательный ЕГЭ по английскому языку будет иметь два уровня сложности

4 июля, 12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Обязательный ЕГЭ по иностранному языку, который должны ввести в 2022 году, будет иметь два уровня сложности – базовый и углубленный. Об этом заявила вице-президент Национального объединения преподавателей английского языка Мария Вербицкая.
Она пояснила, что это будут два разных экзамена, передает газета "Известия". Базовый уровень предусмотрен для тех, кто не связывает свою жизнь с языковой профессией.
Углубленный уровень по содержанию и сложности будет близок к нынешнему ЕГЭ, а базовый – к всероссийской проверочной работе, которую сделают обязательной для старшеклассников с нового учебного года.
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова напомнили, что сейчас ЕГЭ по английскому – экзамен по выбору. ЕГЭ по иностранному языку выбирают 10 процентов выпускников этого года и прошлых лет. Они показывают стабильно приличные результаты, однако уровень владения иностранным языком остальных 90 процентов под вопросом, считает Решетникова.
Вербицкая полагает, что обязательность экзамена станет мотивацией не только для учителей, но и для учащихся. Они будут понимать, что их обязательно проверят. По мнению Вербицкой, сейчас общественная ситуация, цифровая экономика подводят нас к изучению иностранных языков. "Какая может быть цифровая экономика без включения в мировые процессы? Это невозможно", – заключила она.
Директор школы №606 с углубленным изучением английского языка Пушкинского района, кандидат педагогических наук Марина Шмулевич выразила аналогичную точку зрения: экзамен нужно разделить на базовый и профильный уровни. Тогда школьники, которые собираются поступать в языковые вузы, будут сдавать профильный.
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