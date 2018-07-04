Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник раскрыл секрет успеха

Фото: vk.com/ruslan_salimgareev

Руслан Салимгареев рассказал в интервью RT, как ему удалось набрать 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ.

По словам выпускника, в школе подготовка к ЕГЭ была хорошей. А участие в олимпиадах помогло ему успешно сдать математику, русский язык и химию. Также Салимгареев на протяжении последнего месяца занимался с репетитором по биологии, потому что он был не уверен в себе.

На пробные экзамены Руслан не пошел. Помимо четырех дисциплин, за каждую из которых он набрал по сто баллов, выпускник 179-й школы Москвы сдал физику на 98 баллов и информатику на 83 балла.

Когда юношу спросили, верит ли в полученный результат, он ответил, что подумал сначала о неисправности на портале госуслуг, когда несколько раз подряд высветился результат в 100 баллов.

В дальнейшем Руслан Салимгареев планирует поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. По его словам, эта цель дала ему стимул сдать выпускные экзамены отличным результатом. Также выпускник намерен подавать документы в Физтех.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, как прошла кампания ЕГЭ-2018. Сергей Кравцов заявил, что в этом году увеличилось количество человек, получивших высокие баллы, и сократились случаи удалений с экзамена.