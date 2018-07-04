Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник раскрыл секрет успеха

4 июля, 10:46
Фото: vk.com/ruslan_salimgareev
Руслан Салимгареев рассказал в интервью RT, как ему удалось набрать 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ.
По словам выпускника, в школе подготовка к ЕГЭ была хорошей. А участие в олимпиадах помогло ему успешно сдать математику, русский язык и химию. Также Салимгареев на протяжении последнего месяца занимался с репетитором по биологии, потому что он был не уверен в себе.
На пробные экзамены Руслан не пошел. Помимо четырех дисциплин, за каждую из которых он набрал по сто баллов, выпускник 179-й школы Москвы сдал физику на 98 баллов и информатику на 83 балла.
Когда юношу спросили, верит ли в полученный результат, он ответил, что подумал сначала о неисправности на портале госуслуг, когда несколько раз подряд высветился результат в 100 баллов.
В дальнейшем Руслан Салимгареев планирует поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. По его словам, эта цель дала ему стимул сдать выпускные экзамены отличным результатом. Также выпускник намерен подавать документы в Физтех.
Ранее в Рособрнадзоре рассказали, как прошла кампания ЕГЭ-2018. Сергей Кравцов заявил, что в этом году увеличилось количество человек, получивших высокие баллы, и сократились случаи удалений с экзамена.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: