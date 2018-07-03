В Рособрнадзоре рассказали, как прошла кампания ЕГЭ-2018

3 июля, 14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал об итогах ЕГЭ-2018. В этом году увеличилось количество человек, получивших высокие баллы, и сократились случаи удалений с экзамена, передает РИА Новости.
"В этом году увеличился средний балл по русскому языку до 70,93, что сопоставимо с прошлым, когда он находился на отметке – 69. Средний балл ЕГЭ по географии в 2018 составил 56 баллов. По информатике – 58,5 баллов, немного меньше, чем в прошлом году", – подвел итоги Кравцов на ежегодной встрече по кампании ЕГЭ.
Также в 2018 году увеличился процент выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов за ЕГЭ.
"Высокобалльников в прошлом году было 25%, а в этом – 26,7%. 1,7% составили 1074 человека", – отметил глава Рособрнадзора и сообщил, что выпускников, набравших минимальный балл стало меньше: 0,57% в 2017 году, 0,42% в 2018.
За использование телефонов во время экзамена удалили 478 человек, за шпаргалки – 463.
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В этом году сдавали экзамены около 730 тысяч выпускников.
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