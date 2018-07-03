Эксперт оценила планы по введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку

3 июля, 16:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Единый государственный экзамен по иностранному языку необходимо разделить на базовый и профильный уровни. Тогда школьники, которые планируют поступать в языковые вузы, будут сдавать профильный уровень.
Таким мнением поделилась директор школы №606 с углубленным изучением английского языка Пушкинского района, кандидат педагогических наук, член Ассоциации лучших директоров России Марина Шмулевич, передает RT.
По ее словам, в современном мире владеть иностранным языком должен каждый. Шмулевич отметила, что при правильном подходе никаких сложностей не должно возникнуть. Когда ребенок выпускается из школы, по мнению эксперта, ему стыдно не знать иностранный язык.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку введут в 2022 году. Он также рассказал об итогах ЕГЭ-2018. В этом году, по его словам, увеличилось количество человек, получивших высокие баллы, и сократились случаи удалений с экзамена.
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