Собянин рассказал об успехах московских выпускников на ЕГЭ

11 августа, 21:39
Фото: https://vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин заявил, что результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в столице улучшились в сравнении с 2019 годом. Об этом он написал на персональной странице во "ВКонтакте".
"Подвели итоги ЕГЭ 2020 года. Коронавирус внес коррективы в подготовку и проведение экзаменов. Но вопреки опасениям, результаты хорошие. По многим предметам даже лучше, чем в прошлом году", – рассказал мэр.
По словам мэра, 100 баллов за аттестацию по русскому языку получили 1 055 выпускников, что в два раза превышает показатель 2019 года. 100 баллов по литературе набрали 313 человек, также почти в два раза больше, чем в 2019-м.
"Сто баллов по истории, обществознанию и географии получили 92 человека, если сравнивать с прошлым годом – по истории и обществознанию максимальный балл получили на пять человек больше", – добавил Собянин.
Мэр Москвы также обратил внимание на возросший интерес к ЕГЭ по химии и биологии. Градоначальник объяснил эту тенденцию растущей популярностью медицинских специальностей.
Наконец, Собянин подчеркнул, что усиленные меры санитарной безопасности из-за коронавируса соблюдались без нарушений.
В Москве завершилась сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Последний день дополнительного периода пришелся на 8 августа. Единственным в столице 400-балльником стал выпускник Бауманской инженерной школы № 1580 Дмитрий Савичев.
Более 560 москвичей набрали свыше 370 баллов на ЕГЭ
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