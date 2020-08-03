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17:38

Выпускник столичной школы набрал 400 баллов на ЕГЭ

город образование

Московский выпускник школы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Московский выпускник Дмитрий Савичев набрал 400 баллов после сдачи ЕГЭ по четырем предметам. Рекордсмен в этом году закончил столичный лицей № 1580. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил выпускника и поздравил его с выдающимся результатом.

"400 баллов за ЕГЭ! Дмитрий Савичев из Бауманской инженерной школы № 1580 показал просто выдающийся результат", – написал мэр.

Ранее стало известно, что ЕГЭ на 400 баллов сдали два выпускника. На 300 баллов экзамены сдали 26 человек, на 200 баллов – 533.

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в 2020 году составило почти 8,5 тысячи человек.

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