Выпускник столичной школы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Московский выпускник школы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Московский выпускник Дмитрий Савичев набрал 400 баллов после сдачи ЕГЭ по четырем предметам. Рекордсмен в этом году закончил столичный лицей № 1580. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил выпускника и поздравил его с выдающимся результатом.

"400 баллов за ЕГЭ! Дмитрий Савичев из Бауманской инженерной школы № 1580 показал просто выдающийся результат", – написал мэр.

Ранее стало известно, что ЕГЭ на 400 баллов сдали два выпускника. На 300 баллов экзамены сдали 26 человек, на 200 баллов – 533.

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в 2020 году составило почти 8,5 тысячи человек.