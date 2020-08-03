Рособрнадзор объявил о сборе предложений по совершенствованию ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начала ежегодный сбор предложений по совершенствованию единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве рассказали, что желающие сообщить о своих идеях и предложениях по усовершенствованию экзаменов могут это сделать, отправив письмо на электронную почту ege2020@obrnadzor.gov.ru до 1 сентября. В Рособрнадзоре заверили, что все поступившие к ним письма будут рассмотрены и проанализированы.

"Каждый год Рособрнадзор проводит сбор и анализ предложений от всех жителей страны по итогам прошедших экзаменов. Такие предложения позволяют увидеть, что волнует участников ЕГЭ, их родителей и педагогов. Поэтому регулярно мы их собираем, обсуждаем и внедряем наиболее перспективные идеи, чтобы сделать процедуру экзаменов более комфортной, продуманной и объективной", – заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее Музаев сообщил, что результаты выпускников этого года не сильно отличаются от прошлогодних, несмотря на сложившиеся в стране в этом году условия из-за коронавируса. Он рассказал, что два участника ЕГЭ получили в этом году 400 баллов, на 300 баллов экзамены сдали 26 человек, на 200 баллов – 533 выпускника.

Основной период ЕГЭ в этом году проходил с 3 июля по 25 июля. Экзамен сдавали только выпускники, которые планируют поступать в вузы, – всего около 714 тысяч человек. Аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тысячи столичных выпускников.

