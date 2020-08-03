ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году сдали два человека

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Два участника единого государственного экзамена (ЕГЭ) получили 400 баллов в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
Он рассказал, что на 300 баллов экзамены сдали 26 человек, на 200 баллов – 533 выпускника. Музаев также отметил, что результаты выпускников этого года не сильно отличаются от прошлогодних, несмотря на сложившиеся в стране в этом году условия из-за коронавируса.
"Результаты экзаменов, которые мы сейчас видим, абсолютно не отличаются от результатов экзаменов последних четырех лет <...> Экзамены прошли ровно, без манипуляций, в штатном режиме, и у нас не возникает сомнений в объективности его проведения", – отметил Музаев.
Основной период ЕГЭ в этом году проходил с 3 июля по 25 июля. Экзамен сдавали только выпускники, которые планируют поступать в вузы, – всего около 714 тысяч человек. Аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тысячи столичных выпускников.
В Рособрнадзоре рассказали, что в этом году ЕГЭ по русскому языку сдали лучше, чем в прошлом. Сообщалось, что в ведомстве наблюдается ежегодный рост показателей на экзамене по русскому языку.
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