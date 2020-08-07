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Общество

17:34

Около 800 выпускников школ Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

100 баллов за ЕГЭ получили около 800 выпускников в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

Уточняется, что из списка стобалльников четыре человека набрали суммарно 300 баллов по трем предметам.

"Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Московской области уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ. Из них 47 ребят получили высший балл по двум предметам, а четыре набрали 100 баллов сразу по трем предметам", – приводит ТАСС слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Министр добавила, что учителя, которые подготовили стобалльников, а также рекордсмены получат премию в размере 100 тысяч рублей.

300 баллов получили Анна Цветкова из Дубны, Ярослава Плаксина из Подольска, Валерия Буреева из Коломны и Шадман Гусейнова из Химок.

Ранее выпускник из столичного лицея № 1580 набрал 400 баллов после сдачи ЕГЭ по четырем предметам.

Более 560 москвичей набрали свыше 370 баллов на ЕГЭ

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