Почти 8,5 тыс выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В 2020 году количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, составило почти 8,5 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"На сегодняшний день зафиксировано 8 494 стобалльных результата", – сообщили в ведомстве.

Больше всего ЕГЭ на максимальный результат сдали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также в Московской и Нижегородской областях.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2020 году на 400 баллов ЕГЭ сдали два участника. Кроме того, планку в 300 баллов удалось преодолеть 26 выпускникам, в 200 баллов – 533 участникам.

Одним из 400-балльников стал выпускник школы в Костроме. Он сдал все экзамены на максимальный балл. Отличившийся участвовал в ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, подводя итоги проведения ЕГЭ, заявил, что экзамены прошли максимально объективно. Он сообщил, что утечек экзаменационных материалов не было зафиксировано.

В настоящий момент Рособрнадзор запустил ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. Для отправки своих идей желающим необходимо отправить письмо с предложениями на электронную почту ege2020@obrnadzor.gov.ru.