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Общество

17:06

Проверочные работы для школьников России проведут с 14 сентября по 12 октября

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проверочные работы для школьников по всей стране планируют провести осенью с 14 сентября по 12 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предписание сделал Рособрнадзор.

Ранее всероссийское тестирование было перенесено на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

В ведомстве сообщали о сборе предложений по совершенствованию единого государственного экзамена (ЕГЭ). Так, все желающие могут сообщить о своих идеях и предложениях, отправив письмо на электронную почту ege2020@obrnadzor.gov.ru до 1 сентября. В Рособрнадзоре заверили, что все поступившие к ним письма будут рассмотрены и проанализированы.

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