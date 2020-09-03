Рособрнадзор создал тренажер для решения заданий ЕГЭ по информатике

17:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Рособрнадзоре представили демонстрационную версию станции для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Тренажер позволяет будущим участникам экзамена познакомиться с основными приемами работы с программным обеспечением, которое будет использоваться при проведении ЕГЭ по информатике. В режиме имитации поведение системы максимально близко к реальному", – рассказали в Рособрнадзоре.
Демонстрационная версия системы опубликована на портале kege.rustest.ru. В тренажер внесены материалы контрольных измерительных материалов ЕГЭ по информатике 2021 года.
С 2021 года аттестация по данному предмету будет проводиться не на бумажных бланках, а только на компьютере. Как ожидается, до непосредственного проведения экзамена школьники и преподаватели получат возможность потренироваться и привыкнуть к особенностям изменившейся модели внесения ответов.
В новом формате экзаменационная работа будет состоять из 27 заданий. Все ответы будут проверяться автоматически. Выполнение заданий по программированию будет возможным на языках программирования С++, Java, C#, Pascal, Python и Школьном алгоритмическом языке.
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