Собянин подвел итоги сдачи ЕГЭ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участие в ЕГЭ для выпускников московских школ в 2020 году было добровольным, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он напомнил, что экзамен сдавали только те, кто собирался поступать в вуз – почти 60 тысяч человек.

"В Москве "добровольцы" составляют абсолютное большинство. На экзамены пришли 59 354 одиннадцатиклассника, что составляет 93% от общего количества выпускников этого года", – отметил мэр.

По его словам, наиболее популярными предметами среди столичных выпускников стали русский язык, математика, обществознание и английский язык. Мэр обратил внимание, что, несмотря на все объективные сложности, средние результаты ЕГЭ оказались на уровне прошлых лет.

В частности, более 38% выпускников набрали 220 баллов и более по трем предметам. Почти каждый второй экзаменуемый добился сверхвысокого результата, набрав по трем предметам 250 и более баллов.

"На экзаменах было получено 1928 стобалльных результатов. А выпускник Бауманской инженерной школы № 1580 Дима Савичев сдал на 100 баллов четыре ЕГЭ по русскому языку, математике, информатике и физике", – заключил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщал, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.

В Минпросвещения РФ заявляли, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

