В Москве зарегистрировано 5 376 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице за последние сутки подтвердили 5 376 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб.
"За последние сутки госпитализировано 988 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 327 человек. 10,3% среди заболевших – дети, 45,2% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,5% – от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших люди старше 80 лет" – говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
В России за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 415 316 случаев COVID-19. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), Чеченской Республике (0,3%) и Чувашской Республике (0,5%).
За последние сутки по всей стране подтверждено 179 летальных случаев. Из них 51 зарегистрирован в Москве. За весь период в РФ умерли 24 366 человек.
Выздоровели за последние сутки 5 328 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Москве выписали 1 767 пациентов.
Ранее глава Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко заявила, что ношение масок позволяет обеспечивать психологический комфорт во время пандемии коронавируса.
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