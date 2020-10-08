Специалист рассказал, что ношение маски обеспечивает психологический комфорт в пандемию

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Психологический комфорт в период пандемии коронавируса обеспечивает ношение защитной маски, сообщила РИА Новости глава Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Специалист подчеркнула, что маска позволяет человеку чувствовать себя защищенным.

"Потому что, если я в маске, если все вокруг в маске – у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств", – рассказала Клименко.

Также психиатр отметила, что необходимо больше рассказывать людям о негативном влиянии алкоголя и табака на течение коронавируса.

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