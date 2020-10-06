Эксперт рассказал, как победить фобии

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Психолог Сергей Ланг рассказал в эфире радио Sputnik, как можно победить фобии.

По словам эксперта, из-за выросшего объема информации у людей в последнее время увеличилось количество страхов, которые парализуют волю и портят качество жизни. Одним из самых распространенных он считает страх одиночества.

"Это явление очень распространено среди женщин, которые боятся не родить ребенка, остаться одной, не иметь рядом с собой любимого человека. В последние годы стало много одиноких женщин, которые потеряли веру в себя", – отметил психолог.

Второй распространенной фобией специалист считает страх потери работы. По его мнению, особенно она стала актуальна во время пандемии. Ланг обращает внимание на то, что из-за данной фобии страдает не только здоровье человека, но и его работоспособность.

Кроме того, из-за частых сообщений об авиапроисшествиях очень распространена аэрофобия, отмечает эксперт.

"Наша психика проецирует на себя любую проблему, чем мешает нам комфортно жить. Я рекомендую людям с аэрофобией думать не о катастрофе, а об отдыхе, который ждет их после приземления самолета", – посоветовал Сергей Ланг.

Психолог также рекомендует для борьбы с фобиями чаще встречаться с ними лицом к лицу. Специалист рекомендует через силу делать то, что вызывает страх. Это связано с тем, что организм быстро привыкает к обстановке.

Ранее психолог рекомендовала школьникам общаться через мессенджеры в период каникул. По ее словам, сейчас это самый безопасный в эпидемиологическом смысле способ общения. Она также рекомендовала школьникам заняться любимыми делами, однако не забывать про учебу.