Ученые выяснили, что игра с куклами развивает у детей социальные навыки

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Ученые из Кардиффа обнаружили, что игра в куклы способствует развитию социальных навыков, сообщает "Мир 24".
Исследователи обнаружили, что это происходит в связи с активацией задней верхней височной борозды в мозге. Именно эта часть отвечает за развитие ключевых социальных навыков. Ученые отметили, что этот процесс происходит, даже если ребенок играет в куклы один.
Исследователь развития Сара Герсон из Кардиффского университета рассказала, что эта область мозга работает, когда мы думаем о мыслях и чувствах другого человека. Она отметила, что игра в куклы как раз заставляет ребенка думать о людях и о том, как они взаимодействуют друг с другом.
"Куклы побуждают детей создавать свои собственные воображаемые миры, а не, скажем, решать проблемы или простраивать стратегии", – подчеркнула Герсон.
Отмечается, что при исследовании кардиффские ученые использовали функциональную ближнюю инфракрасную спектроскопию. С ее помощью они наблюдали за мальчиками и девочками в возрасте от 4 до 8 лет, которые играли в куклы. Они играли как в одиночку, так и с одним из исследователей.
Ученые также обнаружили, что указанная область мозга не активируется, если ребенок занят видеоигрой на планшете. Таким образом, исследователи подтвердили теории швейцарского "отца психологии развития" Жана Пиаже. В 1945 году он утверждал, что игра по сути является социальной моделью.
Ранее ученые показали, как с возрастом меняется функция сна. Для этого была построена математическая модель эволюции функций мозга у детей от рождения до 15 лет. Исследователи сделали вывод, что с возрастом фазы быстрого сна становятся короче, а его основная цель переключается на поддержание и восстановление мозга.
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