Психолог рекомендовала школьникам общаться через мессенджеры в период каникул

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В период двухнедельных каникул в столице школьникам желательно общаться со сверстниками по телефону и с помощью мессенджеров, рассказала доцент кафедры психологии образования Института педагогики и психологии МПГУ, кандидат психологических наук Татьяна Кузьмишина.
"Сейчас самый безопасный в эпидемиологическом смысле способ общения со сверстниками – это разговоры по телефону, в различных мессенджерах, которые позволяют выходить с друзьями на аудио- и видеосвязь", – рассказала Кузьмишина Агентству "Москва".
Специалист рекомендовала школьникам заняться любимыми делами, однако не забывать про учебу.
"Уделить время своим увлечениям, а также заняться полезными делами – например, в чем-то помочь родителям по дому, повторить какой-то учебный материал, немного позаниматься на ресурсах, которые предлагает электронная школа", – пояснила психолог.
Также Кузьмишина рекомендовала родителям следить за режимом дня ребенка.
"Также будет очень полезно немного регламентировать день ребенка в домашних условиях - чтобы ребенок все-таки в течение этих двух недель вставал в утренние часы, чтобы у него в течение дня были какие-то определенные занятия, чтобы был режим дня", – добавила специалист.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные школы не будут работать в течение двух недель. Осенние каникулы продлятся с 5 по 18 октября, причем пройдут одномоментно по всему городу. Он добавил, что во избежание лишних контактов на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.
Мэр отметил, что несмотря на то что во время каникул дистанционных занятий не будет, школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью "Московской электронной школы".
По словам градоначальника, продление каникул зависит от эпидемиологической ситуации в городе.
Возможность работать удаленно в каникулы может появиться у ряда москвичей
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