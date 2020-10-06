Москвичам рассказали, как бороться с осенней хандрой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Ревизия старых вещей и изменение привычек избавят горожан от осенней хандры. Об этом Агентству "Москва" сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и соцзащиты Москвы Екатерина Игонина.
Психолог подчеркнула, что важно не просто сделать уборку, а перебрать вещи и ликвидировать излишки: "О целительном эффекте избавления от старого сказано очень много – мол, что именно после этого придет и новое, и свобода".
Кроме того, Игонина посоветовала немного изменить рутинные привычки, например вместо стандартного кофе на бегу выпить свежевыжатый сок. Психолог предложила горожанам снова взяться за вязание или отправиться на прогулку по старинным усадьбам Подмосковья. Также специалист напомнила и о важности регулярных физических нагрузок.
"Да, погода убеждает оставаться в тепле и под крышей, но дома есть все возможности сделать гимнастику разной степени сложности, покачать пресс, потанцевать, включив динамичный трек, или оседлать давно служащий вешалкой тренажер. Между прочим, крутя педали, вполне можно и фильмы смотреть. И потом в фитнес-клубах тоже сухо и безветренно. Сделайте физическую нагрузку привычкой, и окрепший организм обязательно скажет вам спасибо", – рассказала Игонина.
Ранее психолог рассказал, как бороться с фобиями. Эксперт считает, что главное – чаще встречаться со своими страхами лицом к лицу.
В Москве проходит полумарафон "Моя столица"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: