Москвичам рассказали, как бороться с осенней хандрой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Ревизия старых вещей и изменение привычек избавят горожан от осенней хандры. Об этом Агентству "Москва" сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и соцзащиты Москвы Екатерина Игонина.

Психолог подчеркнула, что важно не просто сделать уборку, а перебрать вещи и ликвидировать излишки: "О целительном эффекте избавления от старого сказано очень много – мол, что именно после этого придет и новое, и свобода".

Кроме того, Игонина посоветовала немного изменить рутинные привычки, например вместо стандартного кофе на бегу выпить свежевыжатый сок. Психолог предложила горожанам снова взяться за вязание или отправиться на прогулку по старинным усадьбам Подмосковья. Также специалист напомнила и о важности регулярных физических нагрузок.

"Да, погода убеждает оставаться в тепле и под крышей, но дома есть все возможности сделать гимнастику разной степени сложности, покачать пресс, потанцевать, включив динамичный трек, или оседлать давно служащий вешалкой тренажер. Между прочим, крутя педали, вполне можно и фильмы смотреть. И потом в фитнес-клубах тоже сухо и безветренно. Сделайте физическую нагрузку привычкой, и окрепший организм обязательно скажет вам спасибо", – рассказала Игонина.

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