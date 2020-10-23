Более 140 тысяч уроков провели учителя в МЭШ за сегодня

19:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За сутки в "Московской электронной школе" (МЭШ) преподаватели провели около 142 тысяч уроков. Это 92% от общего числа всех занятий для учащихся 6–11-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.
"Всего за день в "Московской электронной школе" провели около 3,5 миллиона сессий онлайн-уроков. Сейчас МЭШ работает стабильно, несмотря на серьезную нагрузку. За сегодняшний день не было зафиксировано никаких серьезных сбоев", – рассказали в пресс-службе.
Качество процессов в системе регулярно отслеживают специалисты команды МЭШ. Они адаптируют сервис к большому количеству пользователей. Всего "Московской электронной школой" пользуются более двух миллионов человек. Одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей.
Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.
Около 6 тыс видеоуроков от столичных учителей появилось в библиотеке МЭШ
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