Более 140 тысяч уроков провели учителя в МЭШ за сегодня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За сутки в "Московской электронной школе" (МЭШ) преподаватели провели около 142 тысяч уроков. Это 92% от общего числа всех занятий для учащихся 6–11-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"Всего за день в "Московской электронной школе" провели около 3,5 миллиона сессий онлайн-уроков. Сейчас МЭШ работает стабильно, несмотря на серьезную нагрузку. За сегодняшний день не было зафиксировано никаких серьезных сбоев", – рассказали в пресс-службе.

Качество процессов в системе регулярно отслеживают специалисты команды МЭШ. Они адаптируют сервис к большому количеству пользователей. Всего "Московской электронной школой" пользуются более двух миллионов человек. Одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей.

Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.