Специалисты объясняют временные сбои в МЭШ финальной стадией тестирования – "боем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты платформы "Московская электронная школа" продолжают круглосуточную работу по улучшению системы, сообщил замглавы департамента информационных технологий Владимир Макаров.

Он отметил, что МЭШ – это большая система, над которой последние полгода работают особенно активно. По словам Макарова, любой продукт цифровой индустрии до своего релиза тщательно проверяется, однако от сбоев проект не может застраховать никто.

"Патчи первого дня – это уже рутина цифрового мира. У любой такой крупной сложной платформы есть несколько этапов тестирований. И последний – боем. Он всегда неизбежен", – подчеркнул замглавы ДИТ.

Также Макаров рассказал, что искусственно воссоздать нагрузки, обрушившиеся на платформу "Московской электронной школы" в первые дни дистанта, невозможно, сейчас сервисами пользуются более 600 тысяч человек, и именно такой "стресс-тест", отмечает замглавы ДИТ, позволяет работать над системой дальше.

"Мы заинтересованы в том, чтобы МЭШ работал на запредельных нагрузках, тогда нам удастся выявить все несовершенства и исправить их, в конечном счете от этого выиграют все пользователи", – рассказал Макаров.

Кроме того, он обратился к родителям и учащимся с просьбой отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. Замглавы ДИТ подчеркнул, что каждая нештатная ситуация анализируется специалистами, эксперты исправляют ошибки.

"Образование не останавливается, все продолжают учиться. А мы параллельно совершенствуем инструмент, который помогает сделать процесс образования интереснее и эффективнее", – подытожил Макаров.

19 октября в работе МЭШ произошел сбой. Об этом рассказала мама учеников школы № 2005 Татьяна Сизова. По ее словам, 19 октября произошел сбой в работе платформы, но школьникам удалось успешно подключиться к дистанционному уроку и ЭЖД.

Позже департамент образования Москвы сообщил, что работа МЭШ стабилизирована, несмотря на увеличившуюся в 3 раза нагрузку. 20 октября на платформе "Московской электронной школы" прошло более 3 миллиона сессий онлайн-уроков.