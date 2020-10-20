Более 3 млн сессий онлайн-уроков прошло 20 октября в "Московской электронной школе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 3 миллионов сессий онлайн-уроков прошло во вторник, 20 октября, в "Московской электронной школе" (МЭШ), сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"Вчера в "Московской электронной школе" фиксировались небольшие сбои, которые были оперативно устранены. Большинство уроков для 6-11-х классов московских школ в штатном режиме полностью проводится в МЭШ без использования сторонних платформ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за 20 октября столичные учителя провели более 125 тысяч уроков, что составляет около 70% всех школьных занятий Москвы. "Всего за день в Московской электронной школе провели более 3 миллионов сессий онлайн-уроков", – отметили в пресс-службе.

В понедельник, 19 октября, когда часть всех школьников столицы перешла на дистанционный режим обучения, в работе Московской электронной школы произошел сбой.

Позднее в департаменте образования сообщили, что работа МЭШ восстановлена и стабилизирована, несмотря на увеличившуюся втрое нагрузку.