В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Семья года – 2020"

Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве подвели итоги конкурса "Семья года – 2020". Церемония награждения состоялась 19 октября в концертном зале "Россия".

В нем приняли участие не менее 3 тысяч участников. На федеральный этап конкурса вышли 342 семьи. Лауреатами соревнования стали 89 семей из 83 регионов России.

Среди лауреатов, в частности, оказалась семья Терехиных. Они победили в номинации "Многодетная семья". В ней воспитываются девять детей, среди которых старшей дочери Наташе 21 год, а самому младшему члену семьи Диме два года. Отец семьи Вячеслав работает кардиохирургом в Боткинской больнице. Мать Марина является педиатром Детской городской поликлиники № 131. Семья ведет активный образ жизни, а дети записаны в многочисленные кружки и секции.

На церемонии выступила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она отметила, что за пять лет существования конкурса в нем приняли участие 1 600 семей.

"Я думаю, это один из тех конкурсов, где нет проигравших, где все победители. Потому что за каждой семьей – своя история успеха, побед, достижений, преодоления трудностей. И я поздравляю всех мам, пап, ребят, дедушек и бабушек с победой", – сказала Гумерова.

На церемонии также выступили председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Конкурс "Семья года – 2020" организовал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поддержку мероприятию также оказал Минтруд РФ.

Ранее в России предложили отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком. Инициатор идеи отметила недостаточность текущих мер поддержки, поскольку многодетные родители все равно должны платить налог, который иногда достигает больших размеров.