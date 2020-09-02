В Госдуме оценили предложение отменить имущественный налог многодетным семьям

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком.

"Как представитель фракции ЛДПР и как представитель социального комитета я за любые дополнительные меры поддержки, особенно, когда эти меры направлены на укрепление института семьи, на поддержку многодетных семей", – цитирует Нилова RT.

Депутат отметил, что такая мера одновременно решает и демографический вопрос, и вопросы качества и продолжительности жизни. Вместе с тем Нилов подчеркнул, что для реализации предложения нужны законодательные изменения.

Ранее член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком

Общественница напомнила, что сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете. Однако таких мер поддержки недостаточно, поскольку многодетные родители все равно вынуждены платить налог и сумма может быть существенной, считает Волынец.