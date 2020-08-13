Собянин подписал документ о награждении почетным знаком многодетных родителей

18:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал распоряжение о награждении почетным знаком "Родительская слава Москвы" многодетных родителей. Документ опубликовали на официальном портале мэра и правительства города.
"За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить почетным знаком "Родительская слава Москвы", – указано в тексте распоряжения.
К награде представили 16 многодетных родителей.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить максимальные сроки отпуска для многодетных родителей. В своей инициативе он остановился на 35 днях отпуска ежегодно.
В Совете Федерации в ответ на это предложение заявили о необходимости детально проработать финансирование. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что само по себе изменение было бы полезным шагом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: