Собянин подписал документ о награждении почетным знаком многодетных родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал распоряжение о награждении почетным знаком "Родительская слава Москвы" многодетных родителей. Документ опубликовали на официальном портале мэра и правительства города.

"За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить почетным знаком "Родительская слава Москвы", – указано в тексте распоряжения.

К награде представили 16 многодетных родителей.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить максимальные сроки отпуска для многодетных родителей. В своей инициативе он остановился на 35 днях отпуска ежегодно.

В Совете Федерации в ответ на это предложение заявили о необходимости детально проработать финансирование. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что само по себе изменение было бы полезным шагом.

